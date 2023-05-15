Шурыгин заявил о необходимости новой волны мобилизации в РФ

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что чем дольше продолжается спецоперация, тем очевиднее становятся проблемы, которые нужно незамедлительно решать. Он указал на кадровые сложности в войсках ВС РФ.

Фото: ВКонтакте

Эксперт отметил, что после первой волны мобилизации в частях, укомплектованных призванными военнослужащими, всё сильнее проявляется фактор психологической усталости. Сейчас возникла ситуация, когда люди не знают сроков завершения службы.

Шурыгин назвал важной задачей создание мобилизационной системы, рассчитанной на продолжительные военные действия.

"Очевидно, что большую часть первой волны мобилизованных нужно будет увольнять в запас по истечению года, иначе это просто вызовет социальное напряжение в той части нашего общества, которая связана с мобилизованными родственными и товарищескими узами. Падение мотивации у самих мобилизованных, на которых просто, что называется, "повесили" в…* "за всю страну", — указал эксперт.

В связи с этим Шурыгин считает, что нужна новая волна мобилизации, которую необходимо будет начать как минимум за два-три месяца до начала демобилизации первой.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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