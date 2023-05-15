Первое заседание по делу 20-летней Полины Дворкиной прошло в Красноярском краевом суде. Её обвиняют в убийстве отца и нападении на группу детского сада с целью убить мальчиков. Об этом пишет издание prmira.ru.
С обвинительным заключением сегодня выступил прокурор края, после допросили свидетелей — воспитателей детского сада.
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