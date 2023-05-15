В Красноярске начался суд над Полиной Дворкиной, которая хотела расстрелять мальчиков в детсаду

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Первое заседание по делу 20-летней Полины Дворкиной прошло в Красноярском краевом суде. Её обвиняют в убийстве отца и нападении на группу детского сада с целью убить мальчиков. Об этом пишет издание prmira.ru.

Фото: potokmedia.ru

С обвинительным заключением сегодня выступил прокурор края, после допросили свидетелей — воспитателей детского сада.

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