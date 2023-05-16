Глава Чечни Кадыров сравнил американский танк Abrams с детской педальной машинкой

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял американский боевой танк Abrams, сравнив его с детской педальной машинкой.

Фото: topwar.ru

По словам политика, "настоящей мощью" является российский модернизированный танк Т-72. Он отметил, что по комфорту и удобству эта боевая машина напоминает дорогостоящую иномарку Maybach. Как пояснил глава Чечни, Т-72 превосходит западную тяжёлую технику по своей силе, защитным свойствам, удобству управления и эксплуатации.

Кадыров также похвалил танки ВС РФ за эффектный, узнаваемый и грозный вид. Он добавил, что российские бойцы будут "въезжать в Киев" на Т-72 для проведения денацификации и ликвидации Abrams.

"Абрамсы? Хех! Детская педальная машинка ваш "Абрамс", — подчеркнул руководитель Чечни в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что США планируют передать Киеву танки Abrams со снятым секретным оборудованием, ведь Вашингтон опасается его попадания в руки российских военнослужащих.

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