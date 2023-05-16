Генерал ВС США Хертлинг назвал причину долгой подготовки Украины к контрнаступлению

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия не переходит в контрнаступление из-за высоких рисков и сложности грядущей операции. Такое мнение выразил американский генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, для организации эффективных наступательных действий требуются огромные военные мощности, высокая манёвренность, точные удары по целям и надёжные пути снабжения войск.

"Армия Украины ещё не выполняла ничего подобного в таких масштабах", — подчеркнул бывший военнослужащий ВС США в материале для Washington Post.

Он добавил, что даже опытные военачальники иногда не могут правильно сконцентрировать живую силу и технику на разных участках линии соприкосновения. Как пояснил Хертлинг, планируемая наступательная операция Киева сопряжена с высокими рисками. Когда власти Украины прикажут своим солдатам начать полномасштабную атаку, отозвать их уже не получится, уточнил генерал.

Экс-военный считает, что грядущий контрудар — серьёзный вызов для украинской армии.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский попросил у западных партнёров "ещё немного времени" на подготовку к наступлению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.