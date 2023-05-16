Китаевед Вавилов допустил заморозку конфликта на Украине в четвёртом квартале 2023 года

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Поездка специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя на Украину, в Польшу, Францию, Германию и РФ может привести к заморозке украинского конфликта в четвёртом квартале 2023 года. Такое мнение выразил китаевед Николай Вавилов.

Фото: Министерство обороны Украины

В беседе с ТАСС он отметил, что подготовка к возобновлению переговоров, скорее всего, займёт примерно полгода из-за серьёзного давления Вашингтона на Киев. Как подчеркнул специалист, Ли Хуэй способен привести КНР, Россию, США и ЕС к открытому диалогу, в результате которого будет заключена "большая сделка", предполагающая заморозку конфликта до нерегулярных боёв.

Вавилов также напомнил, что у Китая есть удачный опыт в урегулировании противостояния между Ираном и Саудовской Аравией.

По его словам, в случае успешных переговоров по украинскому вопросу конфронтация Вашингтона и Пекина не прекратится, однако обе стороны, вероятно, поддержат стабилизацию отношений в преддверии выборного процесса в США, европейских странах и на Тайване в следующем году.

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