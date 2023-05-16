ВСУ: Россия выпустила по Украине ночью шесть "Кинжалов" и девять "Калибров"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия атаковала Украину в ночь на вторник 18 ракетами разных типов. Об этом сообщили в Воздушном командовании вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Военные и коммерческие технологии

Там заявили, что в числе ракет были шесть "Кинжалов", девять "Калибров" и три "Искандера" и С-400. По словам представителя ВСУ, все ракеты были сбиты.

Ранее глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что ночью Россия совершила в ночь на 16 мая комплексную атаку на Киев, которая была исключительной по своей плотности, одновременно с применением беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

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