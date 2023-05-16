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Mysl Polska: Зеленский попытается перейти все "красные линии" в случае угрозы поражения ВСУ

0:56
Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский попытается перейти все "красные линии", если увидит признаки неудачно развивающегося контрнаступления ВСУ, пишет Mysl Polska.

Mysl Polska: Зеленский попытается перейти все "красные линии" в случае угрозы поражения ВСУ
Фото: https://mosregtoday.ru

По информации польского издания, глава Украины и его партнёры на Западе не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Именно поэтому Киев готовится к наступательной операции, которая приведёт к ужесточению боёв, сказано в материале.

"Когда Зеленский почувствует признаки грядущего окончательного поражения, он попытается перейти все красные линии", — подчёркивается в публикации.

В редакции газеты также добавили, что украинские власти подталкивают мир к глобальной конфронтации.

Ранее Зеленский признал неготовность ВСУ к контрнаступлению. Он попросил у западных стран ещё немного времени на планирование полномасштабной атаки.

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Чем закончится контрнаступление ВСУ?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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