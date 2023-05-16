Украинский президент Владимир Зеленский попытается перейти все "красные линии", если увидит признаки неудачно развивающегося контрнаступления ВСУ, пишет Mysl Polska.
По информации польского издания, глава Украины и его партнёры на Западе не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Именно поэтому Киев готовится к наступательной операции, которая приведёт к ужесточению боёв, сказано в материале.
"Когда Зеленский почувствует признаки грядущего окончательного поражения, он попытается перейти все красные линии", — подчёркивается в публикации.
В редакции газеты также добавили, что украинские власти подталкивают мир к глобальной конфронтации.
Ранее Зеленский признал неготовность ВСУ к контрнаступлению. Он попросил у западных стран ещё немного времени на планирование полномасштабной атаки.
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