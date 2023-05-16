Mysl Polska: Зеленский попытается перейти все "красные линии" в случае угрозы поражения ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский попытается перейти все "красные линии", если увидит признаки неудачно развивающегося контрнаступления ВСУ, пишет Mysl Polska.

Фото: https://mosregtoday.ru

По информации польского издания, глава Украины и его партнёры на Западе не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта. Именно поэтому Киев готовится к наступательной операции, которая приведёт к ужесточению боёв, сказано в материале.

"Когда Зеленский почувствует признаки грядущего окончательного поражения, он попытается перейти все красные линии", — подчёркивается в публикации.

В редакции газеты также добавили, что украинские власти подталкивают мир к глобальной конфронтации.

Ранее Зеленский признал неготовность ВСУ к контрнаступлению. Он попросил у западных стран ещё немного времени на планирование полномасштабной атаки.

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