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Во Франции объяснили, что заставляет Зеленского оттягивать контрнаступление

0:36
Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский оттягивает обещанное Западу контрнаступление на ВС России из-за огромного страха, заявили французские аналитики.

Во Франции объяснили, что заставляет Зеленского оттягивать контрнаступление
Фото: https://mosregtoday.ru

По мнению авторов, официальный Киев понимает, что украинцы устали от конфликта, и опасается реакции.

"Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта", — пишет Figaro.

Как подчеркнули авторы, Зеленский не знает, как отреагируют не только мирные граждане Украины, но и боевики ВСУ на команду о контрнаступлении.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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