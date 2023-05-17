Президент Украины Владимир Зеленский оттягивает обещанное Западу контрнаступление на ВС России из-за огромного страха, заявили французские аналитики.
По мнению авторов, официальный Киев понимает, что украинцы устали от конфликта, и опасается реакции.
"Зеленским движет страх перед тем, что его армия и граждане устали после 15 месяцев конфликта", — пишет Figaro.
Как подчеркнули авторы, Зеленский не знает, как отреагируют не только мирные граждане Украины, но и боевики ВСУ на команду о контрнаступлении.
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