МО РФ: спецназ ЗВО совершили налёт на украинские позиции на Купянском направлении

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Российские бойцы спецназа ЗВО совершили налёт на украинские позиции на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, противник понёс большие потери.

Фото: youtu.be/СпецОперация

Так, согласно информации, бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ устроили огневой налёт на "укрепы" украинских националистов, в результате чего ВСУ потеряли около 60 боевиков и несколько единиц техники на Купянском направлении.

В районе Красного Лимана российские бойцы уничтожили около 65 человек живой силы противника, несколько САУ и артиллерийскую установку "Акация", сообщили в Минобороны России.

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