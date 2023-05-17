Российские бойцы спецназа ЗВО совершили налёт на украинские позиции на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, противник понёс большие потери.
Так, согласно информации, бойцы спецназа 6-й армии Западного военного округа ВС РФ устроили огневой налёт на "укрепы" украинских националистов, в результате чего ВСУ потеряли около 60 боевиков и несколько единиц техники на Купянском направлении.
В районе Красного Лимана российские бойцы уничтожили около 65 человек живой силы противника, несколько САУ и артиллерийскую установку "Акация", сообщили в Минобороны России.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.