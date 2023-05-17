Новое самоходное артиллерийское орудие 2С25М поступит в российскую армию в следующем году, рассказал представитель пресс-службы "Курганмашзавода".
Противотанковая 125-миллиметровая пушка обладает огневой мощью танка Т-90МС и может вести стрельбу не только разрывными снарядами, но и высокоточными управляемыми ракетами.
"При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году", — уточнил производитель в интервью РИА Новости.
Шасси новейшей "самоходки" позволяет ей разгоняться до 70 км/ч по дорогам и преодолевать водные преграды со скоростью 10 километров в час.
Ранее американские военные аналитики сообщили, что от выделенного Конгрессом США бюджета на военную помощь Украине осталось чуть больше 10% и этих денег хватит только на два месяца.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.