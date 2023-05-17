ВС России получат новейшую самоходную противотанковую пушку 2С25М в 2024 году

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новое самоходное артиллерийское орудие 2С25М поступит в российскую армию в следующем году, рассказал представитель пресс-службы "Курганмашзавода".

Фото: newsrnd.com

Противотанковая 125-миллиметровая пушка обладает огневой мощью танка Т-90МС и может вести стрельбу не только разрывными снарядами, но и высокоточными управляемыми ракетами.

"При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в Вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году", — уточнил производитель в интервью РИА Новости.

Шасси новейшей "самоходки" позволяет ей разгоняться до 70 км/ч по дорогам и преодолевать водные преграды со скоростью 10 километров в час.

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