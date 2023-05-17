Полковник Кнутов: ВС Украины начиняют беспилотники пластидами для атак на российские танки

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В попытке сдержать продвижение Вооружённых сил РФ на Украине приступили к созданию беспилотников-камикадзе для уничтожения танков, рассказал полковник в отставке Юрий Кнутов.

Фото: telegram

Для этого берётся лёгкий дрон, с которого снимается всё лишнее, и начиняется пластидом, пояснил директор Музея войск ПВО. Такой БПЛА, несущий на себе несколько килограммов взрывчатки, может пролететь более 10 километров в поисках цели.

"Если нужно больше, то это дроны, например, UJ-22. Там до 20 кг полезной нагрузки. Он может нести 18 кг взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьёзные разрушения", — отметил Кнутов в интервью изданию URA.RU.

Дальность подобного беспилотника составляет уже около полутора тысяч километров, предупредил военный эксперт, а значит запущенный украинцами со своей территории БПЛА сможет долететь до Урала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.