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Полковник Кнутов: ВС Украины начиняют беспилотники пластидами для атак на российские танки

1:01
Силовые структуры

В попытке сдержать продвижение Вооружённых сил РФ на Украине приступили к созданию беспилотников-камикадзе для уничтожения танков, рассказал полковник в отставке Юрий Кнутов.

Полковник Кнутов: ВС Украины начиняют беспилотники пластидами для атак на российские танки
Фото: telegram

Для этого берётся лёгкий дрон, с которого снимается всё лишнее, и начиняется пластидом, пояснил директор Музея войск ПВО. Такой БПЛА, несущий на себе несколько килограммов взрывчатки, может пролететь более 10 километров в поисках цели.

"Если нужно больше, то это дроны, например, UJ-22. Там до 20 кг полезной нагрузки. Он может нести 18 кг взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьёзные разрушения", — отметил Кнутов в интервью изданию URA.RU.

Дальность подобного беспилотника составляет уже около полутора тысяч километров, предупредил военный эксперт, а значит запущенный украинцами со своей территории БПЛА сможет долететь до Урала.

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Поражение ЗРК "Бук" дроном-камикадзе "Ланцет"
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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