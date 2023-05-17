РИА Новости: США похоронили Украину, деньги на военные действия закончатся в июле

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Две разные новости, говорящие, по сути, об одном и том же, столкнулись в мировом инфополе. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

Фото: freeua.ru

С одной стороны, американское издание Politico заявило, что деньги, выделенные США на помощь Украине в конфликте с Россией, могут закончиться уже в июле, отметил журналист. А с другой, ракетный зенитный ракетный комплекс Patriot, разрекламированный на весь мир, провалил своё первое серьёзное боевое крещение с треском при ракетном ударе российского "Кинжала".

Пакета помощи Киеву, который одобрил конгресс в декабре прошлого года, осталось не более шести миллиардов, и очень скоро они превратятся в обугленные куски металла на полях остатков Украины. А это означает, что украинская тема будет совершенно не к месту и не ко времени для американских "ястребов", которые поклялись воевать с Россией до последнего украинца, считает публицист.

"Нам остаётся наблюдать за этим спектаклем и готовиться, когда над Украиной опустится финальный занавес", — заключил автор статьи.

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