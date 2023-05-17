Обозреватель 19FortyFive Скрипченко назвал главную причину задержки контрнаступления ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные СМИ зря акцентируют внимание на обещанном Украиной масштабном наступлении, в ближайшее время атака попросту невозможна, заявил американский военный эксперт Максим Скрипченко.

Фото: Splash/ All Over

Помимо того что у ВСУ не хватает боеприпасов, им жизненно необходимо достаточное количество авиации, пояснил он.

"Хотя страна запросила самолёты F-16 для поддержки наземных операций и защиты своих городов от воздушных атак, эти просьбы остались невыполненными", — напомнил специалист в издании 19FortyFive.

К тому же бесполезными оказались реактивные комплексы HIMARS из США: сначала российские силы отвели свои штабы из зоны досягаемости американских боеприпасов, а потом и вовсе научились глушить систему наведения ракет средствами радиоэлектронной борьбы.

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