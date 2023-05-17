Западные СМИ зря акцентируют внимание на обещанном Украиной масштабном наступлении, в ближайшее время атака попросту невозможна, заявил американский военный эксперт Максим Скрипченко.
Помимо того что у ВСУ не хватает боеприпасов, им жизненно необходимо достаточное количество авиации, пояснил он.
"Хотя страна запросила самолёты F-16 для поддержки наземных операций и защиты своих городов от воздушных атак, эти просьбы остались невыполненными", — напомнил специалист в издании 19FortyFive.
К тому же бесполезными оказались реактивные комплексы HIMARS из США: сначала российские силы отвели свои штабы из зоны досягаемости американских боеприпасов, а потом и вовсе научились глушить систему наведения ракет средствами радиоэлектронной борьбы.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.