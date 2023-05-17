Читатели WSJ заявили о низкой эффективности ЗРК Patriot после поражения системы "Кинжалом"

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, переданные Украине, оказались не такими эффективными, как их описывал Запад. Об этом заявили читатели американского издания The Wall Street Journal, комментируя новость о поражении техники российской ракетой "Кинжал".

Фото: ya.ru

Как напомнил один из подписчиков, власти Украины проинформировали, что утром 16 мая ВСУ сбили 18 российских ракет.

"Нам что, опять наврали?" — возмутился американец.

Другой комментатор пояснил, что одну батарею Patriot должны обслуживать около 100 военнослужащих. Украина, вероятно, не может наладить такую работу, подчеркнул читатель. Он также добавил, что ЗРК Patriot показали низкую эффективность в борьбе с гиперзвуковыми ракетами РФ.

По словам ещё одного пользователя, американские зенитно-ракетные комплексы серьёзно навредят Украине. Комментатор считает, что именно поэтому Вашингтон медлил с их поставками.