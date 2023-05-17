Al Binaa: действия ВС РФ на Украине "сломали хребет генералам НАТО"

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Продуманные действия российской армии на Украине решили сразу несколько задач: были освобождены территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и снизили до минимума возможность наступления Киева. Об этом пишет ливанский журналист Мухаммад Садык аль-Хусейни в статье для издания Al Binaa.

Фото: Вадим Савицкий

Обозреватель напомнил, что "уникальная" военная стратегия России в рамках спецоперации нанесла максимальный ущерб как самим ВСУ, так и западным партнёрам Украины.

"Российская армия использует уникальную стратегию. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению", — описал своё видение действия ВС РФ автор.

Он добавил, что русские "буквально заманивают" западное вооружение в указанные сектора для его последующей ликвидации. Причём российские военные реализуют свои планы с минимумом потерь как в технике, так и в живой силе, указал обозреватель.

Аль-Хусейни восхитился ликвидацией украинского склада боеприпасов под Николаевым и Хмельницким, которое точно провели ВС РФ.

"Стратегический ракетный удар по складам с западным вооружением сломал хребет генералам НАТО, руководившим переброской оружия, боеприпасов и военнослужащих для проведения "контрнаступления", которое планировалось оперативными штабами в Варшаве, Львове и Николаеве", — написал автор.

Аль-Хусейни подчеркнул, что таким образом российским военным удалось сделать минимальной возможность наступления ВСУ.