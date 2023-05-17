Из-за поставкок Западом техники киевскому режиму удалось весьма укрепить свою ПВО и более эффективно противодействовать российским ударам.
Об этом сказал военкор Роман Сапоньков.
"Украинская сторона великолепно работает в плане военной цензуры, что бы там ни говорили. Поэтому данных в открытом доступе нет, но было много кадров сбития ракет над Киевом и в области", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил аналитик.
По его словам, целей для ударов на Украине слало меньше, но как только появляются новые — их тут уничтожают.
Снижение интенсивности ударов по украинской столице, с одной стороны, вызвано отсутствием подходящих целей, но с другой стороны, усилением средств противовоздушной обороны. И не было смысла расходовать дорогой боекомплект.
Однако, как только цели появлялись, удары РФ возобновились, и ПВО запросто прорывается, заключил Сапоньков.
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Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.