Сапоньков: Украина заметно нарастила системы ПВО

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из-за поставкок Западом техники киевскому режиму удалось весьма укрепить свою ПВО и более эффективно противодействовать российским ударам.

Фото: https://vk.com/kerchnovosti

Об этом сказал военкор Роман Сапоньков.

"Украинская сторона великолепно работает в плане военной цензуры, что бы там ни говорили. Поэтому данных в открытом доступе нет, но было много кадров сбития ракет над Киевом и в области", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил аналитик.

По его словам, целей для ударов на Украине слало меньше, но как только появляются новые — их тут уничтожают.

Снижение интенсивности ударов по украинской столице, с одной стороны, вызвано отсутствием подходящих целей, но с другой стороны, усилением средств противовоздушной обороны. И не было смысла расходовать дорогой боекомплект.

Однако, как только цели появлялись, удары РФ возобновились, и ПВО запросто прорывается, заключил Сапоньков.