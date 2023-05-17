Группа боевиков ВСУ на Днепре попала под огонь своих же сослуживцев

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются скрыть инцидент на Днепре. Об этом пишут сейчас в ряде украинских Telegram-каналов.

Фото: ВКонтакте

Сообщают, что группа боевиков была отправлена проверить плавни на одном из участков, но попала под огонь своих же сослуживцев.

При этом официальной информации о произошедшем родственники убитого не получили. Они боятся, что его просто запишут в дезертиры.

Ранее сообщалось о перестрелке, которую устроили в городе Запорожье националисты ВСУ с местными бандитами, в результате инцидента пострадали боевики.

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