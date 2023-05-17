Военные вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются скрыть инцидент на Днепре. Об этом пишут сейчас в ряде украинских Telegram-каналов.
Сообщают, что группа боевиков была отправлена проверить плавни на одном из участков, но попала под огонь своих же сослуживцев.
При этом официальной информации о произошедшем родственники убитого не получили. Они боятся, что его просто запишут в дезертиры.
Ранее сообщалось о перестрелке, которую устроили в городе Запорожье националисты ВСУ с местными бандитами, в результате инцидента пострадали боевики.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.