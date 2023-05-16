В Запорожье произошла перестрелка между бандитами и националистами из "Азова"*

В городе Запорожье на временно оккупированной киевским режимом части Запорожской области случился вооружённый конфликт между представителями местного криминалитета и националистами из полка "Азов"*. Об этом сообщил военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале. Он опубликовал видео, снятое очевидцами из окна квартиры.

Фото: discover24.ru

Между бандитами и "азовцами"* произошла разборка с перестрелкой в духе девяностых. Всё это было в центре города среди бела дня на глазах у испуганных жителей. По сообщениям из соцсетей, ранено около десяти человек, также есть и убитые, пишет военкор.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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