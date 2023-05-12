Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов проинформировал о нарастании напряжения вокруг Артёмовска

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что вокруг Артёмовска нарастает "некое" напряжение, но призвал не паниковать.

Фото: rusvesna.su

По его словам, российские войска дают отпор украинским националистам.

"Хочу всех успокоить: ничего сверхъестественного нигде не происходит. Да, на определённом участке вокруг Артёмовска некоторое, скажем так, напряжение нарастает", — заявил Алаудинов.

Как уточнил командир, на некоторые участки города выдвинулось большое количество живой силы ВСУ и техники, однако для паники нет причин.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление Минобороны страны, в котором военное ведомство опровергло сообщения о "прорыве" российской обороны на некоторых участках в зоне СВО.

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