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Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов проинформировал о нарастании напряжения вокруг Артёмовска

0:54
Силовые структуры

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что вокруг Артёмовска нарастает "некое" напряжение, но призвал не паниковать.

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов проинформировал о нарастании напряжения вокруг Артёмовска
Фото: rusvesna.su

По его словам, российские войска дают отпор украинским националистам.

"Хочу всех успокоить: ничего сверхъестественного нигде не происходит. Да, на определённом участке вокруг Артёмовска некоторое, скажем так, напряжение нарастает", — заявил Алаудинов.

Как уточнил командир, на некоторые участки города выдвинулось большое количество живой силы ВСУ и техники, однако для паники нет причин.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление Минобороны страны, в котором военное ведомство опровергло сообщения о "прорыве" российской обороны на некоторых участках в зоне СВО.

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АРТАМОНОВ: вот каким будет наступление ВСУ
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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