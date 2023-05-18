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Адмирал Бен Ки: ВМС Великобритании опасаются российских "подлодок-невидимок"

1:01
Силовые структуры

Власти Британии должны выделить дополнительное финансирование военно-морскому флоту страны на фоне стремительной модернизации российских подводных лодок, сообщил руководитель британских ВМС адмирал Бен Ки.

Адмирал Бен Ки: ВМС Великобритании опасаются российских "подлодок-невидимок"
Фото: discover24.ru

Он назвал подлодки ВМФ РФ одними из самых бесшумных в мире. По его словам, скрытность подводных лодок класса "Кило" вызвала беспокойство среди британских военнослужащих. Эта техника вооружена крылатыми ракетами "Калибр", уточнил адмирал. Как пояснил глава ВМС Британии, российское судно прозвали "Чёрной дырой" из-за способности тихо перемещаться.

"Это недёшево, но я не хотел бы занять второе место в будущей битве подлодок", — приводит комментарий Бена Ки издание The Times.

Ранее журналисты Newsweek заявили, что российский флот представляет серьёзную угрозу для Запада. По их мнению, противолодочные возможности НАТО "атрофировались" после завершения холодной войны.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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