Украинские СМИ показали первые кадры с завода под Одессой, разрушенного ракетами ВКС РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские издания опубликовали первые фотографии с промышленного объекта в Одесской области, который был разрушен ракетным ударом ВКС РФ утром 18 мая.

Судя по обнародованным кадрам, попадание было точным, так как мощным взрывом снесены бетонные плиты и разорван толстый стальной каркас.

Российские военкоры отмечают, что подобные объекты Киев часто превращает в склады военной техники и боеприпасов, о чём, вероятно, и стало известно разведке ВС РФ.

Ранее военный эксперт перечислил уничтоженные утром объекты ВСУ в Одессе, а власти Киева подтвердили информацию о нескольких мощных взрывах в городе.