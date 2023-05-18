Украинские издания опубликовали первые фотографии с промышленного объекта в Одесской области, который был разрушен ракетным ударом ВКС РФ утром 18 мая.
Судя по обнародованным кадрам, попадание было точным, так как мощным взрывом снесены бетонные плиты и разорван толстый стальной каркас.
Российские военкоры отмечают, что подобные объекты Киев часто превращает в склады военной техники и боеприпасов, о чём, вероятно, и стало известно разведке ВС РФ.
Ранее военный эксперт перечислил уничтоженные утром объекты ВСУ в Одессе, а власти Киева подтвердили информацию о нескольких мощных взрывах в городе.
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