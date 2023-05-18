Украина неуклюже попыталась убедить мировое сообщество, что американский Patriot сбил именно российский "Кинжал", заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, мэру Киева Виталию Кличко даже вручили кусок авиабомбы.
Ранее иностранные СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что американская установка ЗРК Patriot не была уничтожена, а якобы просто повреждена, и оружие подлежит ремонту. А кроме прочего, именно Patriot "сбил" российскую ракету "Кинжал".
"Они лишь говорят о том, что осуществили перехват, но никаких подтверждений этому нет. Киевский режим выпускает на публику Кличко с куском авиабомбы, но не "Кинжала"", — пояснил Орлов "ПолитРоссии".
Как подчеркнул эксперт, перехватить "Кинжал" не хватит скорости и реакции, и все заявления Киева — попытка оправдаться перед Западом.
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