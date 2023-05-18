Эксперт Орлов: Киев выпустил на публику Кличко с куском авиабомбы, а не "Кинжала" — Patriot спасовал

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина неуклюже попыталась убедить мировое сообщество, что американский Patriot сбил именно российский "Кинжал", заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. По его словам, мэру Киева Виталию Кличко даже вручили кусок авиабомбы.

Фото: mil.ru

Ранее иностранные СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что американская установка ЗРК Patriot не была уничтожена, а якобы просто повреждена, и оружие подлежит ремонту. А кроме прочего, именно Patriot "сбил" российскую ракету "Кинжал".

"Они лишь говорят о том, что осуществили перехват, но никаких подтверждений этому нет. Киевский режим выпускает на публику Кличко с куском авиабомбы, но не "Кинжала"", — пояснил Орлов "ПолитРоссии".

Как подчеркнул эксперт, перехватить "Кинжал" не хватит скорости и реакции, и все заявления Киева — попытка оправдаться перед Западом.