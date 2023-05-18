В рамках сложной серии ударов 16 мая по Киеву российские ВКС применили гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал" и нейтрализовали подразделения американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, уничтожив радар, центр управления и одну из пусковых установок. Об этом сообщили американские аналитики. Таким образом один из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) выведен из строя до замены его важных элементов, а всего на вооружении Украины два Patriot.
Более того, украинский экипаж ЗРК знал о приближении "Кинжала", но не смог успеть сменить позицию из-за очень высокой скорости российской ракеты.
"Подразделение выпустило по "Кинжалу" на подлёте 32 ракеты класса "земля-воздух", каждая из которых обошлась примерно в три миллиона долларов. Таким образом, заградительный огонь обошёлся Украине в 96 миллионов долларов", — отметили авторы Military Watch Magazine (MWM).
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