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MWM: ракета "Кинжал" вывела из строя половину сети комплексов Patriot на Украине

1:03
Силовые структуры

В рамках сложной серии ударов 16 мая по Киеву российские ВКС применили гиперзвуковую баллистическую ракету "Кинжал" и нейтрализовали подразделения американской системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, уничтожив радар, центр управления и одну из пусковых установок. Об этом сообщили американские аналитики. Таким образом один из зенитных ракетных комплексов (ЗРК) выведен из строя до замены его важных элементов, а всего на вооружении Украины два Patriot.

MWM: ракета "Кинжал" вывела из строя половину сети комплексов Patriot на Украине
Фото: armenianreport.com

Более того, украинский экипаж ЗРК знал о приближении "Кинжала", но не смог успеть сменить позицию из-за очень высокой скорости российской ракеты.

"Подразделение выпустило по "Кинжалу" на подлёте 32 ракеты класса "земля-воздух", каждая из которых обошлась примерно в три миллиона долларов. Таким образом, заградительный огонь обошёлся Украине в 96 миллионов долларов", — отметили авторы Military Watch Magazine (MWM).

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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