Reuters: НАТО впервые после холодной войны создаёт план обороны на случай конфликта с РФ

Североатлантический альянс приступил к разработке первого после завершения холодной войны плана обороны на случай полномасштабного вооружённого противостояния с РФ, пишет Reuters, ссылаясь на руководителя военного комитета НАТО Роба Бауэра.

Фото: discover24.ru

По данным агентства, альянс долгое время воздерживался от составления подобных планов, ведь организация никогда не сталкивалась с перспективой такого серьёзного конфликта.

"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любое время", — подчеркнул Бауэр.

Как отмечает Reuters, в документе будет содержаться инструкция о том, какие силы следует развернуть в разных странах в случае начала столкновений. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В статье сказано, что государства, входящие в состав военного блока, хотят согласовать план обороны на саммите в Литве в июле 2023 года.