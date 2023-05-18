Североатлантический альянс приступил к разработке первого после завершения холодной войны плана обороны на случай полномасштабного вооружённого противостояния с РФ, пишет Reuters, ссылаясь на руководителя военного комитета НАТО Роба Бауэра.
По данным агентства, альянс долгое время воздерживался от составления подобных планов, ведь организация никогда не сталкивалась с перспективой такого серьёзного конфликта.
"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любое время", — подчеркнул Бауэр.
Как отмечает Reuters, в документе будет содержаться инструкция о том, какие силы следует развернуть в разных странах в случае начала столкновений. Эту информацию подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В статье сказано, что государства, входящие в состав военного блока, хотят согласовать план обороны на саммите в Литве в июле 2023 года.
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