Киевская власть нуждается в надежной защите систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат подчеркнув, что именно они находятся в зоне самого большего риска.
Так он ответил на претензии из прочих украинских регионов, которые не оснащают системами ПВО в необходимом количестве.
"Киев атакуют чаще всего, а там, где бьют чаще всего, нужна надежная защита. Это должно быть понятно всем", — объяснил спикер ВВСУ.
Однако вряд ли жителей Одессы, Днепропетровска и Хмельницкого утешит такое объяснение Игната, пишет издание "Русская Весна".
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