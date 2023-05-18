Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, почему Киев защищают больше других городов

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевская власть нуждается в надежной защите систем противовоздушной обороны.

Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщил спикер Воздушных Сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат подчеркнув, что именно они находятся в зоне самого большего риска.

Так он ответил на претензии из прочих украинских регионов, которые не оснащают системами ПВО в необходимом количестве.

"Киев атакуют чаще всего, а там, где бьют чаще всего, нужна надежная защита. Это должно быть понятно всем", — объяснил спикер ВВСУ.

Однако вряд ли жителей Одессы, Днепропетровска и Хмельницкого утешит такое объяснение Игната, пишет издание "Русская Весна".