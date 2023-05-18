Президента Украины Владимира Зеленского ждут серьёзные проблемы, если граждане его страны узнают правду о реальной ситуации на Артёмовском направлении, пишет китайское издание Asia Times.
По словам обозревателя Стивена Брайена, украинцев станет сложнее набирать на службу в армию, если они поймут, с какими неудачами столкнулся Киев в Артёмовске.
"Проблемы умножатся, когда украинская общественность узнает обо всех поражениях в Бахмуте", — подчеркнул журналист.
Как пояснил Брайен, сражение за Артёмовск — это битва одного Зеленского, ведь украинские военачальники требовали вывести подразделения из города во избежание новых потерь.
Ранее военный эксперт, подполковник армии ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев продолжает стягивать технику и живую силу на Артёмовское направление.
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