Украинское командование продолжает перебрасывать живую силу и технику в район Артёмовска. Об этом заявил военспец, подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, передвижение колонн Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксировано на участке Миньковка — Часов Яр. Эти населённые пункты расположены неподалёку от Артёмовска и пока находятся под контролем киевского режима.
"По автодорогам идёт большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.
При этом эксперт подчеркнул: численность военнослужащих ВСУ остаётся практически неизменной на Артёмовском направлении из-за серьёзных потерь в рядах украинской армии.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал об активизации ВСУ на всём протяжении линии соприкосновения. Он добавил, что это ещё не похоже на контрнаступление, о котором регулярно говорят украинские чиновники.
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