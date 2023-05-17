Военный эксперт Марочко: командование ВСУ продолжает стягивать силы под Артёмовск

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование продолжает перебрасывать живую силу и технику в район Артёмовска. Об этом заявил военспец, подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, передвижение колонн Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксировано на участке Миньковка — Часов Яр. Эти населённые пункты расположены неподалёку от Артёмовска и пока находятся под контролем киевского режима.

"По автодорогам идёт большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом", — отметил Марочко в беседе с РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул: численность военнослужащих ВСУ остаётся практически неизменной на Артёмовском направлении из-за серьёзных потерь в рядах украинской армии.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал об активизации ВСУ на всём протяжении линии соприкосновения. Он добавил, что это ещё не похоже на контрнаступление, о котором регулярно говорят украинские чиновники.