Эксперт рассказал о самом быстром способе вступления Украины в НАТО

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как Украина может в кратчайшие сроки стать членом Североатлантического альянса, рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Ищенко уверен, что России следует опасаться союза Польши и Украины.

Ранее экс-госсекретарь СВШ Генри Киссинджер заявил, что Украину следует принять в НАТО ради безопасности Европы.

"Польша член НАТО, а Украина с Россией воюет. Если они объединяются, то мы получаем воюющее с Россией государство НАТО. Этого нам совершенно не надо", — цитирует слова эксперта "Военное дело".

Он отметил, что для России раздел Украины — это приемлемый вариант, однако наша страна, по его мнению, задействует все силы, чтобы не допустить украинско-польского объединения именно потому, что Украина может оказаться в НАТО автоматически.