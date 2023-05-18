Как Украина может в кратчайшие сроки стать членом Североатлантического альянса, рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Ищенко уверен, что России следует опасаться союза Польши и Украины.
Ранее экс-госсекретарь СВШ Генри Киссинджер заявил, что Украину следует принять в НАТО ради безопасности Европы.
"Польша член НАТО, а Украина с Россией воюет. Если они объединяются, то мы получаем воюющее с Россией государство НАТО. Этого нам совершенно не надо", — цитирует слова эксперта "Военное дело".
Он отметил, что для России раздел Украины — это приемлемый вариант, однако наша страна, по его мнению, задействует все силы, чтобы не допустить украинско-польского объединения именно потому, что Украина может оказаться в НАТО автоматически.
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