Пентагон обсчитался, на три миллиарда долларов завысив стоимость техники, переданной Киеву. Об этом пишет агентство Reuters.
"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.
Поясняется, что Министерство обороны США поставило завышенную цену вооружению, которое должно было быть новым, но в итоге было взято с американских складов и военных баз. В результате стоимость вооружения, указанная Пентагоном, превысила фактическую на 3 миллиарда долларов.
В агентстве уточнили, что 18 мая об ошибке проинформируют конгресс. Корректировка неточности может быть произведена путём отправки Киеву дополнительного вооружения, добавили авторы.
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