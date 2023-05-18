Reuters: Пентагон на три миллиарда завысил цену военной техники, отправленной Киеву

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пентагон обсчитался, на три миллиарда долларов завысив стоимость техники, переданной Киеву. Об этом пишет агентство Reuters.

Фото: eer.ru

"Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое мы передали Украине", — сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Поясняется, что Министерство обороны США поставило завышенную цену вооружению, которое должно было быть новым, но в итоге было взято с американских складов и военных баз. В результате стоимость вооружения, указанная Пентагоном, превысила фактическую на 3 миллиарда долларов.

В агентстве уточнили, что 18 мая об ошибке проинформируют конгресс. Корректировка неточности может быть произведена путём отправки Киеву дополнительного вооружения, добавили авторы.