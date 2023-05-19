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InfoBrics: Украина остаётся лёгкой мишенью для ВС РФ, несмотря на поставки западных систем ПРО

Силовые структуры

Украина не в силах модернизировать свои системы противоракетной обороны (ПРО), поэтому она остаётся лёгкой мишень для Вооружённых сил РФ, пишет InfoBrics.

InfoBrics: Украина остаётся лёгкой мишенью для ВС РФ, несмотря на поставки западных систем ПРО
Фото: Mil.gov.ua

По словам журналиста и политолога Лукаса Лейроса, недавние атаки российских войск на стратегические объекты ВСУ продемонстрировали серьёзную уязвимость украинской ПРО.

"Несмотря на помощь Запада и регулярные поставки вооружений, Киев, вероятно, не в состоянии улучшить собственную систему обороны, продолжая оставаться лёгкой мишенью для резких боевых действий со стороны РФ", — сказано в материале.

Как пояснил Лейрос, системы ПРО плохо защищают критическую инфраструктуру Украины из-за дефицита снарядов и профессиональных военнослужащих, умеющих работать на западном оборудовании. Политолог в своём материале также опубликовал прогноз американской администрации, где отмечается, что ВС РФ существенно ослабят украинскую оборону уже к концу мая.

Ранее российская ракета "Кинжал" поразила американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, расположенный в Киеве.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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