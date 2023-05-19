Аксёнов: системы ПВО ночью сбили четыре беспилотника на севере Крыма

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ночь на 19 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Крыма.

Фото: Личный архив Александра Шторма

По словам руководителя региона Сергея Аксёнова, жертв и пострадавших удалось избежать. Он добавил, что специалисты экстренных служб не зафиксировали каких-либо разрушений.

Глава Крыма призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников.

"Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА", — подтвердил Аксёнов в Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью слова украинского президента Владимира Зеленского о плачевном состоянии Крыма.