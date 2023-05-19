В ночь на 19 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Крыма.
По словам руководителя региона Сергея Аксёнова, жертв и пострадавших удалось избежать. Он добавил, что специалисты экстренных служб не зафиксировали каких-либо разрушений.
Глава Крыма призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников.
"Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА", — подтвердил Аксёнов в Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал ложью слова украинского президента Владимира Зеленского о плачевном состоянии Крыма.
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