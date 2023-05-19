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Новые грани рекламной кампании ВЧК "Вагнер" в Твери

1:18
Силовые структуры » Министерство обороны

Telegram-канал SOTA сообщил о размещении "вагнеровцами" рекламы нового формата.

Маркетологи "оркестра" освоили новый способ размещения информации о компании — на видеоэкранах. Первый подобный экран уже появился в Твери — в отделении тверского главпочтамта. Анимированный ролик призывает "вступать в команду победителей", ниже указаны номера контактных телефонов и адрес сайта, на котором можно найти всю интересующую информацию.

 

Фото: Telegram-канал SOTA

Как известно, ранее на улицах города уже была размещена наружная реклама с указанием адреса, по которому можно обратиться. Пользователи неоднократно присылали фото-подтверждения этого.

 

Фото: соцсети

Центры по набору бойцов "Вагнера" уже работают на всей территории России (более, чем в сорока городах). Тверской центр был открыт этой весной на базе клуба единоборств "Титан" по адресу: ул. 4-я Красной Слободы, дом 26. В центре можно не только ознакомиться с условиями поступления на работу и условиями самой работы в рядах компании, но и подать соответствующие документы на вступление в "оркестр", а также сдать тесты на физическую подготовку.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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