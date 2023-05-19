Новые грани рекламной кампании ВЧК "Вагнер" в Твери

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Telegram-канал SOTA сообщил о размещении "вагнеровцами" рекламы нового формата.

Маркетологи "оркестра" освоили новый способ размещения информации о компании — на видеоэкранах. Первый подобный экран уже появился в Твери — в отделении тверского главпочтамта. Анимированный ролик призывает "вступать в команду победителей", ниже указаны номера контактных телефонов и адрес сайта, на котором можно найти всю интересующую информацию.

Фото: Telegram-канал SOTA

Как известно, ранее на улицах города уже была размещена наружная реклама с указанием адреса, по которому можно обратиться. Пользователи неоднократно присылали фото-подтверждения этого.

Фото: соцсети

Центры по набору бойцов "Вагнера" уже работают на всей территории России (более, чем в сорока городах). Тверской центр был открыт этой весной на базе клуба единоборств "Титан" по адресу: ул. 4-я Красной Слободы, дом 26. В центре можно не только ознакомиться с условиями поступления на работу и условиями самой работы в рядах компании, но и подать соответствующие документы на вступление в "оркестр", а также сдать тесты на физическую подготовку.