РВ: российские подразделения прорвали оборону ВСУ в Бахмуте и обходят последний укрепрайон "Самолёт"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные эксперты опубликовали свежую оперативную сводку о боях за Артёмовск (Бахмут), в которой признали, что российским подразделениям удалось окончательно прорвать оборону ВСУ.

Фото: b2bleadsolution.com

Остатки артёмовского гарнизона, по их словам, находятся в критическом положении, так как русские уже заходят во фланг последнего укрепрайона "Самолёт".

"В Бахмуте ад. Контроль над остатками города в части западной окраины — очень тяжёлый", — цитирует украинского аналитика Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Ранее военкоры показали видео уничтожения российской артиллерией миномётного расчёта ВСУ в авдеевском укрепрайоне.