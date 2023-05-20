Украинские военные эксперты опубликовали свежую оперативную сводку о боях за Артёмовск (Бахмут), в которой признали, что российским подразделениям удалось окончательно прорвать оборону ВСУ.
Остатки артёмовского гарнизона, по их словам, находятся в критическом положении, так как русские уже заходят во фланг последнего укрепрайона "Самолёт".
"В Бахмуте ад. Контроль над остатками города в части западной окраины — очень тяжёлый", — цитирует украинского аналитика Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Ранее военкоры показали видео уничтожения российской артиллерией миномётного расчёта ВСУ в авдеевском укрепрайоне.
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