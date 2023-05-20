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РВ: российские подразделения прорвали оборону ВСУ в Бахмуте и обходят последний укрепрайон "Самолёт"

0:45
Силовые структуры

Украинские военные эксперты опубликовали свежую оперативную сводку о боях за Артёмовск (Бахмут), в которой признали, что российским подразделениям удалось окончательно прорвать оборону ВСУ.

РВ: российские подразделения прорвали оборону ВСУ в Бахмуте и обходят последний укрепрайон "Самолёт"
Фото: b2bleadsolution.com

Остатки артёмовского гарнизона, по их словам, находятся в критическом положении, так как русские уже заходят во фланг последнего укрепрайона "Самолёт".

"В Бахмуте ад. Контроль над остатками города в части западной окраины — очень тяжёлый", — цитирует украинского аналитика Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Ранее военкоры показали видео уничтожения российской артиллерией миномётного расчёта ВСУ в авдеевском укрепрайоне.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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