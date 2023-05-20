Российские подразделения продолжают штурмовать авдеевский укрепрайон ВСУ, уничтожая огневые точки неприятеля.
Военкоры опубликовали видео, записанное разведывательным беспилотником, показывающее результат попадания артиллерийского снаряда по украинским миномётчикам.
"Разведчики с помощью дронов и оптических приборов выявляют вражеские позиции и огневые точки, затем передают их координаты артиллерии", — пояснили авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
Ранее военный эксперт рассказал, как Вооружённые силы России могут оставить Украину без железных дорог, что лишит ВСУ возможности перебрасывать подкрепления и снабжать боеприпасами войска на передовой.
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