РВ: идёт наступление на Авдеевку, ВС РФ уничтожают огневые средства врага

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения продолжают штурмовать авдеевский укрепрайон ВСУ, уничтожая огневые точки неприятеля.

Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Военкоры опубликовали видео, записанное разведывательным беспилотником, показывающее результат попадания артиллерийского снаряда по украинским миномётчикам.

"Разведчики с помощью дронов и оптических приборов выявляют вражеские позиции и огневые точки, затем передают их координаты артиллерии", — пояснили авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Ранее военный эксперт рассказал, как Вооружённые силы России могут оставить Украину без железных дорог, что лишит ВСУ возможности перебрасывать подкрепления и снабжать боеприпасами войска на передовой.