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РВ: идёт наступление на Авдеевку, ВС РФ уничтожают огневые средства врага

0:47
Силовые структуры

Российские подразделения продолжают штурмовать авдеевский укрепрайон ВСУ, уничтожая огневые точки неприятеля.

РВ: идёт наступление на Авдеевку, ВС РФ уничтожают огневые средства врага
Фото: https://t.me/HersonVestnik/5075

Военкоры опубликовали видео, записанное разведывательным беспилотником, показывающее результат попадания артиллерийского снаряда по украинским миномётчикам.

"Разведчики с помощью дронов и оптических приборов выявляют вражеские позиции и огневые точки, затем передают их координаты артиллерии", — пояснили авторы Telegram-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

Ранее военный эксперт рассказал, как Вооружённые силы России могут оставить Украину без железных дорог, что лишит ВСУ возможности перебрасывать подкрепления и снабжать боеприпасами войска на передовой.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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