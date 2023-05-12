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Британский самолёт-разведчик с двумя истребителями вошёл в запретную для полётов зону около Крыма

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Силовые структуры

Британский самолёт-разведчик РЭР RC-135W замечен в четверг над Чёрным морем недалеко от Крыма. На этот раз в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon FGR.4. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flyihtradar24.

Британский самолёт-разведчик с двумя истребителями вошёл в запретную для полётов зону около Крыма
Фото: Телеграм-канал "Ваши новости"

Натовская военная авиация в этом районе появляется регулярно, но сегодня она ведёт себя странно.

Военные эксперты в Telegram-каналах отметили, что самолёты вошли в закрытую для полётов зону. Цель их непонятна. Аналитики предположили, что RC-135 может прокладывать маршрут для ракетного удара.

Пока официальных комментариев от Минобороны РФ по поводу инцидента не было.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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