Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с бойцами отряда торжественно водрузили флаги России и "оркестра" над освобожденным Бахмутом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.
На кадрах штурмовики установили знамена в разных частях населенного пункта. Город перешел под полный контроль "музыкантов", сообщил Пригожин.
По его словам, операция по освобождению Бахмута от украинских националистов началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня, до 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью контролирует ЧВК "Вагнер". Далее он перейдет под ответственность Минобороны России, рассказал Пригожин.
Также он отметил, что, когда России и мирным гражданам будет нужна помощь "оркестра", бойцы вернутся и защитят страну от врагов. Сейчас ЧВК "Вагнер" выйдет в полевые лагеря.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россияне, которые прилетели сегодня первым авиарейсом из Москвы в Тбилиси, рассказали о своих первых впечатлениях о Грузии.