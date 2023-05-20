Бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили флаги в честь полного освобождения Бахмута

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с бойцами отряда торжественно водрузили флаги России и "оркестра" над освобожденным Бахмутом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.

Фото: pixabay.com

На кадрах штурмовики установили знамена в разных частях населенного пункта. Город перешел под полный контроль "музыкантов", сообщил Пригожин.

По его словам, операция по освобождению Бахмута от украинских националистов началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня, до 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью контролирует ЧВК "Вагнер". Далее он перейдет под ответственность Минобороны России, рассказал Пригожин.

Также он отметил, что, когда России и мирным гражданам будет нужна помощь "оркестра", бойцы вернутся и защитят страну от врагов. Сейчас ЧВК "Вагнер" выйдет в полевые лагеря.