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Бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили флаги в честь полного освобождения Бахмута

1:03
Силовые структуры » Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с бойцами отряда торжественно водрузили флаги России и "оркестра" над освобожденным Бахмутом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба предпринимателя в Telegram-канале.

Бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили флаги в честь полного освобождения Бахмута
Фото: pixabay.com

На кадрах штурмовики установили знамена в разных частях населенного пункта. Город перешел под полный контроль "музыкантов", сообщил Пригожин.

По его словам, операция по освобождению Бахмута от украинских националистов началась 8 октября 2022 года и длилась 224 дня, до 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью контролирует ЧВК "Вагнер". Далее он перейдет под ответственность Минобороны России, рассказал Пригожин.

Также он отметил, что, когда России и мирным гражданам будет нужна помощь "оркестра", бойцы вернутся и защитят страну от врагов. Сейчас ЧВК "Вагнер" выйдет в полевые лагеря.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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