По ДНР за сутки было выпущено 177 боеприпасов со стороны ВСУ

Армия Украины выпустила 177 боеприпасов на территории ДНР, в результате чего пятеро мирных жителей получили серьёзные ранения. Еще десять жилых домов были сильно повреждены, сообщает СЦКК.

Фото: РИА Новости

"За истекшие сутки представительство сообщало о 49 фактах ведения огня со стороны ВФУ".

Также поступила информация, касаемо используемой артиллерии: ВСУ использовали припасы калибрами 152 мм и 155 мм. Не обошлось и без ударных беспилотников, которые сыграли одну из ключевых ролей в нанесении ущерба Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска пустили в ход 11 натовских калибров, которые недавно были завезены в Киев.