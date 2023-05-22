Антонов: удары ВСУ по Крыму расценивались бы как атака на любой другой регион РФ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что Вашингтон не имеет ничего против ударов ВСУ по Крыму с использованием американской техники.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Дипломат раскритиковал руководство США за одобрение возможных атак украинской армии на объекты, расположенные на полуострове.

"Напомню, удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект РФ", — сказано в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Он предупредил Вашингтон о том, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в случае атак ВСУ на Крым.

Посол также подчеркнул: США инициировали подготовку к поставкам боевых самолётов F-16 на Украину. По мнению Антонова, такой шаг Белого дома указывает на его незаинтересованность в мирном урегулировании конфликта. Россия приняла верное решение, начав специальную военную операцию (СВО), резюмировал дипломат.