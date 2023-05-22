Военный эксперт рассказал, почему ракетные удары России по объектам ВСУ стали лучше

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские удары по объектам Украины могли иметь последствия, если бы Киеву было после этого труднее производить оружие. Но там даже по состоянию на 2022 год масштабного военного производства не было.

Фото: orenburg.media

Об этом рассказал военный обозреватель Дмитрий Корнев.

"Более того, в этом случае на 100 процентов страдало гражданское население. А если мы воспринимаем этих людей как будущих россиян, то зачем им заранее создавать такие серьёзные проблемы? В общем, критика в отношении таких ударов в России тоже была", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

По его словам, удары по складам, военным базам, аэродромам и пунктам дислокации частей — это удары по законным военным целям, способствующие военному решению ситуации.

Спецоперацию Россия организовала именно для военного решения данного кризиса, а поражение военных целей киевского режима способствует выполнению задач в большей степени, чем поражение двойной инфраструктуры, отметил эксперт.

Отсюда и удары по целям сегодня более эффективны, чем несколько месяцев назад. Вероятно, что это даст результат по противодействию наступлению армии Украины, подытожил Корнев.

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