Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство десять своих сослуживцев, которые покинули позиции под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС в понедельник со ссылкой на данные российской разведки.
По словам собеседника издания, случай расстрела зафиксирован в районе населённого пункта Часов Яр. Все десять военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации, были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад.
Ранее военкоры сообщили, что боевики ВСУ, которые не успели бежать с основными силами, могли попасть в "котёл" на окраине Бахмута.
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