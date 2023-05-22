Марочко: солдаты ВСУ расстреляли десять сослуживцев, покинувших позиции под Артёмовском

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли за дезертирство десять своих сослуживцев, которые покинули позиции под Артёмовском (Бахмутом) в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС в понедельник со ссылкой на данные российской разведки.

Фото: ВКонтакте

По словам собеседника издания, случай расстрела зафиксирован в районе населённого пункта Часов Яр. Все десять военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации, были мобилизованы и призваны на военную службу менее месяца назад.

Ранее военкоры сообщили, что боевики ВСУ, которые не успели бежать с основными силами, могли попасть в "котёл" на окраине Бахмута.

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