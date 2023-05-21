РВ: боевики ВСУ могли попасть в "котёл" на окраине Бахмута

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ), которые не успели бежать с основными силами, могли попасть в "котёл" на окраине Бахмута (Артёмовска). Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Фото: ВКонтакте

Некоторые подразделения ВСУ, по имеющейся информации, вероятно, остались на западной окраине города и попали в окружение. Прячутся они в руинах домов. Предположительно, одна из таких групп попала на видео, которое оказалось в распоряжении репортёров.

Ряд украинских военных ресурсов утверждают, что в районе "Самолёт" до сих пор находятся всушники. Там оборудован самый мощный укрепрайон.

Добавим, судя по утренней сводке Генштаба ВСУ, в Киеве также отказываются признавать потерю Бахмута.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.