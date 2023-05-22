МК: Леонков считает, что после Артёмовска ВС РФ могут перейти в наступление

1:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, как, по его мнению, будет развиваться ситуация в зоне СВО после освобождения Артёмовска.

Фото: РИА Новости

Эксперт напомнил, что в ходе сражения за Артёмовск противником и его союзниками в этом районе было сосредоточено огромное количество резервов, а на живой силе Киев "вообще не экономил", навсегда оставив в городе не менее 50 тысяч своих солдат.

В итоге в результате боёв за Артёмовск резервы Киева истощились, поэтому США и их союзники по НАТО в срочном порядке везут на Украину новые запасы вооружения.

В отличие от Украины, российская армия за этот период только окрепла, личный состав получил необходимый боевой опыт, военно-промышленный комплекс работает на полную мощность.

"Мы за счёт наращивания сил теперь способны проводить наступательные операции на различных участках. Думаю, время ожидания их "контрнаступа" уже проходит… Я считаю, что инициативу, которую мы взяли в небе, работая с воздуха по их целям в глубоком тылу, надо переводить и на землю. Здесь тоже пора всё брать в свои руки", — сказал Леонков в беседе с "МК".

Эксперт уверен, что не стоит больше ждать контрнаступления ВСУ, тем более что на флангах ВС РФ уже сосредоточено достаточно сил, которые могут идти вперёд. Леонков выразил уверенность, что российское военное командование примет теперь "правильное решение, которого все уже давно ждут".