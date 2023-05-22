Суздальцев: российские военные завтра будут на Западной Украине

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Соединённые Штаты хотели решить вопрос с Россией в 2022 году, но не успели. Они не только не смогли разделить РФ и Китай, но сами их свели. А теперь Западу нечего противопоставить российской армии. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru.

Фото: yakutsk.ru

"Это такой серьёзный провал. Но, в общем-то, они боятся. Мы дошли до края ядерного противостояния, ядерного удара, ответного и безответного. Мы всё это прекрасно знаем. Мы можем даже американцам не отвечать. То есть, по нам может быть нанесён ядерный удар, полноценный американский. Мы им не ответим", — предположил аналитик.

Сейчас Россия ожидает контрнаступление Украины, где будет задействовано больше сотни танков Leopard, отметил собеседник издания.

"Мы их сожжём. В этом я не сомневаюсь. И что с нами делать? Да, есть космос, есть воздух, есть море, но на суше кто нам противостоять может? То есть мы будем завтра на Западной Украине. И что? Мы возвращаемся в этом случае в Центральную Европу", — заключил эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.