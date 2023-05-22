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Суздальцев: российские военные завтра будут на Западной Украине

1:15
Силовые структуры

Соединённые Штаты хотели решить вопрос с Россией в 2022 году, но не успели. Они не только не смогли разделить РФ и Китай, но сами их свели. А теперь Западу нечего противопоставить российской армии. Такое мнение высказал политолог Андрей Суздальцев в беседе с Pravda.Ru.

Суздальцев: российские военные завтра будут на Западной Украине
Фото: yakutsk.ru

"Это такой серьёзный провал. Но, в общем-то, они боятся. Мы дошли до края ядерного противостояния, ядерного удара, ответного и безответного. Мы всё это прекрасно знаем. Мы можем даже американцам не отвечать. То есть, по нам может быть нанесён ядерный удар, полноценный американский. Мы им не ответим", — предположил аналитик.

Сейчас Россия ожидает контрнаступление Украины, где будет задействовано больше сотни танков Leopard, отметил собеседник издания.

"Мы их сожжём. В этом я не сомневаюсь. И что с нами делать? Да, есть космос, есть воздух, есть море, но на суше кто нам противостоять может? То есть мы будем завтра на Западной Украине. И что? Мы возвращаемся в этом случае в Центральную Европу", — заключил эксперт.

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Армия России, мы вернулись!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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