Мощь ВСУ была направлена против отряда "Сибирь", который держал оборону на танкоопасном направлении.
Укрофашисты, бросив туда не только танковое подразделение, но и несколько нацбатальонов, надеялись прорвать этот фланг и через балку выйти к Артемовску, разрезав нашу группировку, тем самым отсечь подразделения, которые вели бои внутри города. Но сибирские казаки, проявив несгибаемое мужество и героизм, вызвав огонь на себя, не только уничтожили в десятки раз превосходящие силы противника, но и заняли затем господствующие высоты, продвинулись вперед и дали возможность освободить Артемовск.
В том аду по сибирским казакам стреляли не только танки, артиллерия, минометы, а еще и вражеская авиация.
Получивший три ранения командир отряда с позывным "Кан" не только не ушел с поля боя, он продолжил командовать подразделением. Подвиг отряда сибирских казаков, славных потомков Ермака, невозможно забыть и золотыми буквами должен будет вписан в новую военную историю России и Сибирского казачьего войска.
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