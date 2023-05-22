Сибирские казаки внесли неоценимый вклад в победу в Артемовске

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Мощь ВСУ была направлена против отряда "Сибирь", который держал оборону на танкоопасном направлении.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/42853

Укрофашисты, бросив туда не только танковое подразделение, но и несколько нацбатальонов, надеялись прорвать этот фланг и через балку выйти к Артемовску, разрезав нашу группировку, тем самым отсечь подразделения, которые вели бои внутри города. Но сибирские казаки, проявив несгибаемое мужество и героизм, вызвав огонь на себя, не только уничтожили в десятки раз превосходящие силы противника, но и заняли затем господствующие высоты, продвинулись вперед и дали возможность освободить Артемовск.

В том аду по сибирским казакам стреляли не только танки, артиллерия, минометы, а еще и вражеская авиация.

Получивший три ранения командир отряда с позывным "Кан" не только не ушел с поля боя, он продолжил командовать подразделением. Подвиг отряда сибирских казаков, славных потомков Ермака, невозможно забыть и золотыми буквами должен будет вписан в новую военную историю России и Сибирского казачьего войска.