Гладков: в результате нападения ДРК ранения получили восемь человек

0:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате нападения диверсионно-разведывательной группу пострадали восемь человек.

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Отмечается, что среди мирного населения раненых нет, большая часть мирных жителей покинула приграничные села.

Бой по ликвидации террористов продолжается, ранее в регионе был введен режим контртеррористической операции.