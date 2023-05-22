Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате нападения диверсионно-разведывательной группу пострадали восемь человек.
Отмечается, что среди мирного населения раненых нет, большая часть мирных жителей покинула приграничные села.
Бой по ликвидации террористов продолжается, ранее в регионе был введен режим контртеррористической операции.
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