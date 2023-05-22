Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Соловьевка украинскими боевиками. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
В результате атаки был уничтожен жилой дом, а также повреждена хозяйственная постройка. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.
Ранее в понедельник, 22 мая, глава региона также сообщал о минометном обстреле села Хоромное. В обоих случаях никто не пострадал.
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