ВСУ обстреляли село в Брянской области

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле села Соловьевка украинскими боевиками. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/48597

В результате атаки был уничтожен жилой дом, а также повреждена хозяйственная постройка. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее в понедельник, 22 мая, глава региона также сообщал о минометном обстреле села Хоромное. В обоих случаях никто не пострадал.