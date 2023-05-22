39 украинских диверсантов уничтожены в результате боевых столкновений в Грайвороновском районе Белгородской области.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Несколько националистов взяты в плен.
"Бандеровские клоуны, замеченные сегодня в Белгородской области, те же, что напали на Брянскую область в марте", — сообщает журналист.
В результате атаки погибших среди мирных жителей нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.