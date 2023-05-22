39 диверсантов ВСУ уничтожены в Грайвороновском районе, несколько в плену

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

39 украинских диверсантов уничтожены в результате боевых столкновений в Грайвороновском районе Белгородской области.

Фото: crimea.ria.ru

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Несколько националистов взяты в плен.

"Бандеровские клоуны, замеченные сегодня в Белгородской области, те же, что напали на Брянскую область в марте", — сообщает журналист.

В результате атаки погибших среди мирных жителей нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

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