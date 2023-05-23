РИА Новости: подразделения ВСУ конфликтовали и перестреливались "толпой на толпу" в Артёмовске

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики из разных подразделений ВСУ напивались и устраивали в Артёмовске драки и перестрелки, рассказала жительница города. По её словам, "стреляться" националисты выходили "толпой на толпу".

Фото: скрин New York Times

Как уточнила женщина, разборки проходили днём на глазах у мирного населения.

"Очень много было военных. Они пили, дрались между собой, — рассказала собеседница РИА Новости. — У нас там такая жесть была. Они и дрались там. И битые, и резаные были".

Как рассказала женщина, доходило и до перестрелок. ВСУшники выходили "толпой на толпу" и открывали огонь, не боясь ненароком задеть кого-то из мирных граждан.