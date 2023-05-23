Украинские боевики из разных подразделений ВСУ напивались и устраивали в Артёмовске драки и перестрелки, рассказала жительница города. По её словам, "стреляться" националисты выходили "толпой на толпу".
Как уточнила женщина, разборки проходили днём на глазах у мирного населения.
"Очень много было военных. Они пили, дрались между собой, — рассказала собеседница РИА Новости. — У нас там такая жесть была. Они и дрались там. И битые, и резаные были".
Как рассказала женщина, доходило и до перестрелок. ВСУшники выходили "толпой на толпу" и открывали огонь, не боясь ненароком задеть кого-то из мирных граждан.
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