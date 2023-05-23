Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: в Херсоне украинская медслужба тайно изымает органы из тел солдат ВСУ
Посольство РФ иронично прокомментировало совет Швеции для Украины
Во Франции разгадали "самый страшный" секрет Зеленского
Financial Times предрекла Киеву проблемы после саммита G-7: станет трудно
"Царьград": главком ВСУ Залужный был ликвидирован по "украинскому сценарию"
"Ювентус" сенсационно проиграл "Эмполи" с разгромным счётом
Две команды, которыми руководил Андрей Талалаев, вылетели из РПЛ
Подполковник ВС США Дэниел Дэвис призвал реализовать истинные американские интересы на Украине
Клаудиньо и Вендел больше не сыграют в текущем сезоне РПЛ

РИА Новости: подразделения ВСУ конфликтовали и перестреливались "толпой на толпу" в Артёмовске

0:44
Силовые структуры

Украинские боевики из разных подразделений ВСУ напивались и устраивали в Артёмовске драки и перестрелки, рассказала жительница города. По её словам, "стреляться" националисты выходили "толпой на толпу".

РИА Новости: подразделения ВСУ конфликтовали и перестреливались "толпой на толпу" в Артёмовске
Фото: скрин New York Times

Как уточнила женщина, разборки проходили днём на глазах у мирного населения.

"Очень много было военных. Они пили, дрались между собой, — рассказала собеседница РИА Новости. — У нас там такая жесть была. Они и дрались там. И битые, и резаные были".

Как рассказала женщина, доходило и до перестрелок. ВСУшники выходили "толпой на толпу" и открывали огонь, не боясь ненароком задеть кого-то из мирных граждан.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ

В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.

В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
"Турпром": путешественник из РФ пожаловался на напряжённую обстановку в Стамбуле
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Диана Гурцкая в тяжёлом состоянии после смерти мужа
"Спасибо, папа. Я тебя люблю": сын Кучеренко написал трогательный пост после смерти отца
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Четыре продукта являются врагами тромбоза — WeChat
В Бахмуте остались ВСУ, которых бросили при отступлении
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Пугачёва обиделась на старых друзей во время похорон Юдашкина
Последние материалы
Financial Times предрекла Киеву проблемы после саммита G-7: станет трудно
"Царьград": главком ВСУ Залужный был ликвидирован по "украинскому сценарию"
Ортопед перечислил способы лечения отёчности ног в домашних условиях
"Ювентус" сенсационно проиграл "Эмполи" с разгромным счётом
Две команды, которыми руководил Андрей Талалаев, вылетели из РПЛ
Подполковник ВС США Дэниел Дэвис призвал реализовать истинные американские интересы на Украине
Клаудиньо и Вендел больше не сыграют в текущем сезоне РПЛ
"Реал Мадрид" обратился в генпрокуратуру Испании из-за расизма в адрес своего игрока
Врач перечислила продукты, которые стоит исключить при повышенной кислотности желудка
Нутрициолог рассказала, как выбрать клубнику без токсинов и химии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников