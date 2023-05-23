Вашингтон настраивается на то, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время, а затянется ещё на несколько лет по аналогии с Корейской войной, сообщает Yeni Safak.
По информации турецкого издания, Вашингтон заинтересован во временной заморозке боевых действий. При этом отмечается, что прекращение противостояния между армиями России и Украины не входит в сферу интересов США. Как напомнил автор материала, Белый дом сорвал попытки возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта, а также отверг мирные инициативы китайского лидера Си Цзиньпина.
"Словом, США надеются, что Украина станет для России "вторым Афганистаном", — сказано в публикации.
Обозреватель Yeni Safak убеждён: американская администрация, стремящаяся существенно ослабить РФ, будет и дальше различными способами затягивать украинский конфликт.
Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не имеет ничего против ударов ВСУ по Крыму с применением западного оружия.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.