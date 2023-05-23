Yeni Safak: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афганистан", затягивая конфликт

Вашингтон настраивается на то, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время, а затянется ещё на несколько лет по аналогии с Корейской войной, сообщает Yeni Safak.

Фото: Министерство обороны Украины

По информации турецкого издания, Вашингтон заинтересован во временной заморозке боевых действий. При этом отмечается, что прекращение противостояния между армиями России и Украины не входит в сферу интересов США. Как напомнил автор материала, Белый дом сорвал попытки возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта, а также отверг мирные инициативы китайского лидера Си Цзиньпина.

"Словом, США надеются, что Украина станет для России "вторым Афганистаном", — сказано в публикации.

Обозреватель Yeni Safak убеждён: американская администрация, стремящаяся существенно ослабить РФ, будет и дальше различными способами затягивать украинский конфликт.

Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не имеет ничего против ударов ВСУ по Крыму с применением западного оружия.