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Yeni Safak: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афганистан", затягивая конфликт

Силовые структуры

Вашингтон настраивается на то, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время, а затянется ещё на несколько лет по аналогии с Корейской войной, сообщает Yeni Safak.

Yeni Safak: Вашингтон хочет превратить Украину во "второй Афганистан", затягивая конфликт
Фото: Министерство обороны Украины

По информации турецкого издания, Вашингтон заинтересован во временной заморозке боевых действий. При этом отмечается, что прекращение противостояния между армиями России и Украины не входит в сферу интересов США. Как напомнил автор материала, Белый дом сорвал попытки возобновить переговорный процесс по урегулированию конфликта, а также отверг мирные инициативы китайского лидера Си Цзиньпина.

"Словом, США надеются, что Украина станет для России "вторым Афганистаном", — сказано в публикации.

Обозреватель Yeni Safak убеждён: американская администрация, стремящаяся существенно ослабить РФ, будет и дальше различными способами затягивать украинский конфликт.

Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не имеет ничего против ударов ВСУ по Крыму с применением западного оружия.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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