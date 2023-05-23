Глава пресс-службы группировки "Центр" ВС РФ Александр Савчук заявил, что ВСУ попытались контратаковать на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинские боевики понесли потери в технике и живой силе после того, как по ним ударила российская артиллерия.
Инцидент произошел в районе Серебрянского лесничества на Торском участке. В атаку пошли боевики из числа 81-й аэромобильной и 63-й механизированной бригад.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.