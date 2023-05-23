ВСУ предприняли попытку вернуть утраченные территории на Краснолиманском направлении

Глава пресс-службы группировки "Центр" ВС РФ Александр Савчук заявил, что ВСУ попытались контратаковать на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Украинские боевики понесли потери в технике и живой силе после того, как по ним ударила российская артиллерия.

Инцидент произошел в районе Серебрянского лесничества на Торском участке. В атаку пошли боевики из числа 81-й аэромобильной и 63-й механизированной бригад.